Каждый избиратель должен ощутить плоды экономического роста – Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КААЗИНФОРМ - Новые задачи работы парламентской фракции в связи с проведением первого заседания Национального курултая при Президенте Республики Казахстан обсудили сегодня депутаты от партии «Amanat», передает МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса, Председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул историческую значимость проведения курултая, главная цель которого - объединить народ Казахстана по важным вопросам развития страны.

В состав консультативно-совещательного органа вошли и депутаты Мажилиса, что, по мнению Председателя Мажилиса, позволит законодательно реализовать вопросы, поднимаемые на курултае.

Кроме того, Председатель Мажилиса напомнил также о создании Общественной палаты при Мажилисе – инициативе, которую он озвучил на курултае. В состав нового совещательно-консультативного органа при нижней палате Парламента войдут эксперты, представители политических партий, а также лидеры общественного мнения.

«Общественная палата станет площадкой для открытого обсуждения законопроектов, дискуссий по вопросам, волнующим общество. Практически все депутаты будут вовлечены в работу Общественной палаты по отдельным темам», - сообщил Ерлан Кошанов.

В ходе собрания выступили депутаты Мажилиса. Своим видением о значимости Национального курултая поделился с однопартийцами депутат Мажилиса Айдос Сарым. О законодательной работе парламентариев по реализации инициатив Главы государства рассказал мажилисмен Альберт Рау. Предложения по активизации информационно-разъяснительной работы членов фракции озвучил депутат Едил Жанбыршин.

Спикер Мажилиса поблагодарил депутатов за активную и системную работу по реализации масштабных инициатив Главы государства в ходе выездов в регионы. Он отметил, что мажилисмены провели содержательные встречи с населением, разъясняя значимость и важность участия граждан в общереспубликанском референдуме по конституционным изменениям. Председатель Мажилиса сообщил о том, что такая активная и последовательная работа парламентариев высоко отмечена Главой государства, а также экспертами и общественниками.

Всесторонняя модернизация политической системы будет продолжена, отметил Спикер Мажилиса, подчеркнув при этом, что члены фракции должны в новых условиях активно работать, чтобы сохранить ведущую роль партии «AMANAT» и быть готовыми к будущим вызовам и испытаниям.

Вместе с тем, отметил Председатель Мажилиса, предстоит не менее важная совместная работа с Правительством над экономическими вопросами.

«Мы должны адаптироваться к работе в новых условиях. Для этого нам необходимо находиться на постоянной связи с нашими избирателями. Каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста», - заявил Ерлан Кошанов.

Для этих целей в ближайшее время мажилисмены выедут в регионы для встреч с населением. Итоги будут обобщены осенью на одном из пленарных заседаний Мажилиса с участием Правительства и руководителей регионов.