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    Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны – Президент РК

    26 Ноября 2022, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На торжественной церемонии инаугурации Глава государства Касым-Жомарт Токаев заверил, что в предстоящие семь лет сделает все, чтобы оправдать высокое доверие народа. Президент отметил, что теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон, соблюдается порядок и проявляется должное уважение к правам граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выборы подтвердили искреннее неравнодушие граждан к судьбе Родины. Они стали олицетворением торжества, идеи справедливости, триумфа народной воли, начала всестороннего обновления нашей страны. Выборы установили новую планку открытости, прозрачности электорального процесса в Казахстане. Они продемонстрировали высокий уровень политической культуры и зрелость нашего общества. На избирательных участках народ дал положительную оценку программе развития государства на ближайшие 7 лет. Безмерно благодарен всем за оказанное доверие, готов верой и правдой служить нашей стране на посту Президента. Это высочайшая честь и огромная ответственность. Для меня интересы государства превыше всего. Сделаю все, чтобы в предстоящие семь лет оправдать высокое доверие народа», - сказал Президент РК на церемонии инаугурации.

    Глава государства отметил, что теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон, соблюдается порядок и проявляется должное уважение к правам граждан.

    Для этого, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращения Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами.

    «Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость. Сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути. Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни – от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан», - добавил Президент РК.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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