Каждую ситуацию пострадавших при беспорядках казахстанцев банки рассмотрят индивидуально

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая ситуация пострадавших при беспорядках казахстанцев будет рассмотрена банками индивидуально. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В приказе предусмотрено предоставление отсрочка на сроки, по которым заемщиком соответственно с финансовым институтом будет достигнута договоренность. С учетом индивидуальной особенности заемщика, его складывающейся ситуации банки могут предложить иные условия для оказания поддержки заемщику, который попал в трудное финансовое положение. Каждая ситуация будет рассмотрена банками индивидуально. Нами создан единый порядок, позволяющий финансовым институтам это осуществлять. В рамках регулирования задолженностей, законодательно все это предусмотрено», - сообщил Александр Терентьев.

По словам спикера, банки обязаны при обращении граждан в индивидуальном порядке рассмотреть, учесть все текущее финансовое положение заемщика и принять соответствующие меры, чтобы положение заемщика улучшилось, дать ему возможность исполнять эти обязательства в полном объеме.