Каждому дается шанс стать субъектом законодательного процесса – юрист о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осталось несколько дней до проведения республиканского референдума. По словам доктора юридических наук, члена комитета науки КАЗГЮУ Индиры Аубакировой, на референдуме решится, хотят ли казахстанцы того, чтобы в их жизни было больше таких ценностей, как справедливость, законность, демократия. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала у Индиры Аубакировой настроение студентов: достаточно ли они информированы и какого мнения придерживаются. Спикер также ответила на главный вопрос – ради чего будут голосовать казахстанцы.

- Как поправки, по Вашему мнению, окажут влияние на улучшение благосостояния казахстанцев?

- Как член рабочей группы по поправкам в Конституцию, как ученый-юрист могу смело заявить, что весь комплекс разработанных поправок, каждое новое положение разрабатывалось только с одной целью – повысить уровень благосостояния нашего народа, каждой казахстанской семьи. Любую поправку невозможно рассматривать изолированно от других. Например, поправка, направленная на демократизацию политической системы, не может не влиять на усиление прав и свобод граждан. Допустим, мера, направленная на усиление правозащитных институтов, не может не влиять на систему сдержек и противовесов. Государство не может быть демократическим и при этом неправовым. Все вносимые в текст Конституции идеи взаимосвязаны и взаимообусловлены. Курс на демократизацию, инициированный Главой государства, поднимает ценность верховенства права, разделения властей и развития институтов гражданского общества. Поэтому весь перечень конституционных новшеств, безусловно, окажет общее позитивное влияние на будущее казахстанцев.

Однако, если выделить главенствующую идею, которая лежит в основе конституционной реформы в целом, на мой взгляд, это идея справедливого общественного устройства, направленная на создание равных возможностей для каждого казахстанца. Равенство политических, экономических, социальных возможностей – это, когда все позиции в обществе достигаются на основе личных успехов, труда, таланта. Вторая республика будет базироваться на идейном фундаменте равного права на доступ к разным благам, собственности и государственным должностям. Благосостояние казахстанцев должно зависеть не от принадлежности к какому-то клану или близости к высшему должностному лицу. Приобретение собственности, перемещение на высокие этажи социального статуса и другие достижения должны зависеть от потраченных человеком собственных умственных усилий, его трудолюбия, предприимчивости, и других личных качеств. И поправки в Конституцию закладывают именно эти ценности, ориентированные на создание равных условий для всех.

- Ради чего будут голосовать казахстанцы на референдуме?

- Однозначно ради появления новых возможностей. Не будет преувеличением считать, что на референдуме решится, хотят ли казахстанцы, чтобы в их жизни было больше таких ценностей, как справедливость, законность, демократия. Референдум – это возможность всему казахстанскому обществу сказать «нет» семейственности, коррупции, злоупотреблению властью, правовому нигилизму, скрытым схемам распределения природных ресурсов, олигополии. Референдум – это возможность сказать «да» сокращению полномочий президента, политической конкуренции, большей правовой защищенности граждан, усилению контроля за расходованием государственного бюджета, обеспечению права выбирать не только партию, а конкретных людей в Мажилис и другие представительные органы. Придя на референдум, голосующий делает выбор о внепартийности Главы государства как лица, уравновешивающего все ветви государственной власти, внепартийности президента, запрете близким родственникам Главы государства занимать высокие должностные позиции. Сейчас у каждого гражданина нашей страны есть шанс выбрать новые перспективы для всех казахстанцев. При проведении референдума гражданин выражает свою позицию напрямую, и каждому дается шанс стать не объектом, а субъектом законодательного процесса, показать, что его мнение имеет значение.

- Как после референдума изменится система выборов акимов и депутатов?

- В результате конституционной реформы расширяются возможности для вовлечения всех граждан в выборные и политические процессы. Реформы нацелены на обеспечение реального права граждан на выбор, на альтернативу. Мажилис предлагается формировать по смешанному принципу: 70% по партийному списку и 30% по одномандатным округам. Причем из Мажилиса исключается квота для Ассамблеи народа Казахстана. Следует отметить, что у населения того или иного избирательного округа есть право отозвать депутата, избранного от этого округа, что повышает ответственность народного избранника за осуществление деятельности в интересах людей. Теперь как минимум треть состава депутатского корпуса нижней палаты будет действовать, исходя из приоритета интересов своих избирателей.

Если в действующей Конституции в Сенате 15 депутатов назначались Президентом, то теперь только 10 депутатов назначаются им, при этом 5 из них - по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Здесь стоит подчеркнуть, что Глава государства указал, что следует разработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената от Ассамблеи. На областном уровне и в городах республиканского значения появляется возможность посредством голосования в маслихатах выбирать из не менее двух кандидатур на должность акима, предложенных Главой государства. Иными словами, устанавливается возможность альтернативы кандидатур акимов. Что это влечет для населения? То, что выбирать будут того, кто предложит более качественную программу решения проблем своей области или города. Аким становится подконтролен обществу и будет понимать, что оценка его эффективности напрямую связана с реализацией предвыборной его программы. По сути, поправками вводится косвенная выборная система.

В заключении отметим, что процесс конституционной модернизации в Казахстане закладывает идейный и ценностный потенциал, который сделает механизм функционирования государственного аппарата и взаимоотношения власти и общества более справедливыми, демократичными. У нашей страны сейчас есть исторический шанс стать пространством равных возможностей и равных условий для каждого ее жителя.

Главной институциональной гарантией прав человека является гарантия именно судебной защиты. Поэтому то, что в обновленной Конституции предусматривается создание Конституционного суда, является важнейшим шагом на пути обеспечения большей правовой защищенности личности, построения конституционного государства.

В отличие от Конституционного совета Конституционный суд наделяется полномочием осуществлять конституционное правосудие. Не будет преувеличением сказать, что роль Конституционного совета преимущественно сводилась к функции юридического консультанта Президента. Теперь круг субъектов, кто наделяется правом обращения в Конституционный суд оспаривать конституционность нормативных правовых актов, существенно расширяется. Так, граждане Казахстана наделяются правом обращения в Конституционный суд. Сейчас граждане лишены права обращаться в Конституционный совет. Правом обращения в Конституционный суд наделяется также Уполномоченный по правам человека. Согласно поправкам, и органы прокуратуры, призванные оперативно реагировать на любые нарушения законов, приобретают конституционный статус и право обратиться в Конституционный суд. Иными словами, гарантии ввиду появления указанных инстанций, к которым может обратиться казахстанец за защитой своих прав и интересов, усиливаются. При этом поправки предусматривают, что судей Конституционного суда будет 11, назначаются они на шесть лет и занимать должность могут не более двух раз. Конституционное правосудие этими нормами приобретает максимально беспристрастный характер.

- Что думают Ваши студенты о проведении референдума?

- Мои студенты в том возрасте, когда последний референдум в Казахстане проводился в их младенчестве. Поскольку они обучаются на юристов, предстоящее событие вызывает у них неподдельный интерес. Они осознают, что 5 июня 2022 года войдет в учебники конституционного права, истории, политологии. Поэтому все изменения и дополнения, которые предлагаются в модернизированной версии Конституции, ими анализируются и сравниваются с опытом других государств. Как рассказала мне одна из студенток, она так прониклась новыми конституционными идеями, что это подтолкнуло к обсуждению вносимых поправок в семье. После этого ее родители планируют проголосовать за поправки.

Что касается информированности населения, сейчас можем наблюдать, насколько активно задействовано множество источников информации по разъяснению смысла вносимых конституционных новшеств. Надо отдать должное - проводится масштабный объем работ, чтобы широкие слои населения могли вникнуть в содержание вносимых изменений в Конституцию и пойти на референдум осознанно. Судя по информации, которая появляется на телевидении, в газетах, социальных сетях, казахстанцы стараются уяснить для себя смысл предлагаемых поправок. Заметно, как информационное пространство Казахстана наполнилось размышлениями и комментариями экспертного сообщества - юристов, политологов, социологов и других специалистов.

Представители самых различных общественных и политических организаций активно приглашаются на различные диалоговые площадки для конструктивного обсуждения новых конституционных идей. Люди обсуждают их в социальных сетях, комментируют отдельные поправки. Причем многие из тех, кто изначально был настроен скептически, после проникновения в смысл предлагаемых поправок и комментариев со стороны своих подписчиков, заметно умерили свой скепсис. Они стали понимать, что с помощью внесения поправок в текст Конституции решается задача избавления от того, что мешает двигаться нам вперед и появляются реальные политические и правовые инструменты, способные вывести развитие Казахстана на качественно другой уровень. Сейчас прослеживается явная тенденция одобрения большинством внесения разработанных поправок в Конституцию.



