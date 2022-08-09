Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов - полиция Нур-Султана

    9 Августа 2022 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 июля на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого выявлено 11,5 тыс. нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на принимаемые меры на дорогах города продолжают происходить ДТП с пострадавшими, сохраняются проблемы, связанные с низкой дисциплиной участников дорожного движения. По вине пешеходов совершается каждое пятое ДТП», - сказал на брифинге для журналистов первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев.

    Он проинформировал, что с 19 июля на территории города в течение месяца проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

    «При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения, влияющим на состояние аварийности, выявлению и пресечению фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения, а также работе с пешеходами. За период оперативно-профилактического мероприятия выявлено 11,5 тыс. нарушений правил дорожного движения», - сообщил первый замначальника ДП столицы.

    По сведениям Бакитжана Малыбаева, задержано 80 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, 224 - за создание аварийной ситуации, 61 - за выезд на встречную полосу движения и 315 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Нур-Султан #ДТП #Транспорт #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    Участились ДТП по вине пьяных водителей в Жетысуской области
    Каждое четвертое ДТП в СКО – наезд на пешеходов
    Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    Популярное
    1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области