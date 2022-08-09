Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов - полиция Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 июля на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого выявлено 11,5 тыс. нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры на дорогах города продолжают происходить ДТП с пострадавшими, сохраняются проблемы, связанные с низкой дисциплиной участников дорожного движения. По вине пешеходов совершается каждое пятое ДТП», - сказал на брифинге для журналистов первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев.

Он проинформировал, что с 19 июля на территории города в течение месяца проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения, влияющим на состояние аварийности, выявлению и пресечению фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения, а также работе с пешеходами. За период оперативно-профилактического мероприятия выявлено 11,5 тыс. нарушений правил дорожного движения», - сообщил первый замначальника ДП столицы.

По сведениям Бакитжана Малыбаева, задержано 80 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, 224 - за создание аварийной ситуации, 61 - за выезд на встречную полосу движения и 315 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.



