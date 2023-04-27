Казгидромет выпустил окончательный прогноз сроков сева на весну 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно полученным расчетным данным оптимальные сроки сева яровых зерновых культур прогнозируются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях в основном во второй и третьих декадах мая, в Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – в первой и второй декаде мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Карагандинской и Улытауской в основном во второй и третьей декадах мая.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях в основном во второй и третьих декадах мая, в горных и предгорных районах Алматинской и Жетысуской областях прогнозируются начало сева в первой и второй декаде мая.

Соблюдение оптимальных сроков посева для яровых зерновых культур позволяет максимально успешно использовать накопленную влагу весной и во вторую половину лета, когда потребность растений во влаге максимальная

Все агрометеорологические прогнозы регулярно предоставляются в МСХ РК, а также публикуются в приложении www.agrodata.kz и на сайте РГП «Казгидромет».



