Казгидромет выпустил корректив к прогнозу засухи на июнь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно прогноза РГП «Казгидромет», в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ».
Вместе с тем, в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.
Умеренная засуха ожидается:
в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,
в Кармакчинском районе Кызылординской области,
в Жаксынском районе в Акмолинской области,
в Шетском районе Карагандинской области.
Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК, публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП «Казгидромет».