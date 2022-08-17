Казгидромет уточнил прогноз урожайности яровой пшеницы и подсолнечника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей – выше среднего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайской области, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области - выше среднемноголетних значений.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются на официальном сайте РГП «Казгидромет» и в приложении для фермера «АgroData».



