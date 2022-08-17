Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Казгидромет уточнил прогноз урожайности яровой пшеницы и подсолнечника

    17 Августа 2022 16:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей – выше среднего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайской области, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

    Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области - выше среднемноголетних значений.

    Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются на официальном сайте РГП «Казгидромет» и в приложении для фермера «АgroData».
    #Урожай #Казгидромет #Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу
    Сельхозярмарку Туркестанской области в столице продлили по просьбе горожан
    Сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области проходит в столице
    Снять ограничения по вывозу пшеницы и муки предлагает Минсельхоз Казахстана
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров