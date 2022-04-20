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    КазАвтоЖол определен оператором информационно-коммуникационной витрины нацсервисов

    20 Апреля 2022, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития рассчитывает повысить эффективность транспортно-логистических процессов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правительство постановляет определить акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» оператором по реализации проекта информационно-коммуникационной «витрины» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза.

    Документ об этом был опубликован на портале открытых нормативно правовых актов.

    Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Определив такой статус для нацкомпании, в Мининдустрии ожидают повышения эффективности транспортно-логистических процессов и процессов обеспечения транспортной деятельности. Предполагается, что, таким образом, повысится эффективность интеграции в цифровое пространство ЕАЭС через формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров с применением комплекса технологий, методов и алгоритмов унификации и оптимизации информационного взаимодействия участников.

    Информационно-коммуникационная «витрина» национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕЭС представляет собой «витрину» национальных сервисов для организации коммуникационного и сервисного взаимодействия национальных элементов цифровых сервисов государств-членов Союза (далее государства-члены, прим.ред.) с пользователями, а также формирования цифровой инфраструктуры (в части данных) для реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с использованием возможностей интегрированной информационной системы Союза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт ЕАЭС Логистика МЦРИАП
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