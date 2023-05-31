Казатомпром обеспечивает ядерным топливом китайские АЭС

ФАНЧЭНГАН. КАЗИНФОРМ - На площадке АЭС в городе Фанчэнган состоялась торжественная церемония приемки ядерного топлива – тепловыделяющих сборок (ТВС), изготовленных на совместном казахстанско-китайском предприятии ТОО «Ульба-ТВС» в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители АО «НАК «Казатомпром» (Казатомпром или Компания), АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ), ТОО «Ульба-ТВС», China General Nuclear Power Group (CGN) и CGNPC Uranium Resources Company Limited (CGNPC-URC).

Завод осуществил поставку очередной партии ТВС, содержащей более 30 тонн низкообогащенного урана. Высокотехнологичная готовая продукция успешно прошла контроль качества и была принята клиентом. При производстве ТВС используются топливные таблетки, изготовленные на УМЗ из казахстанского уранового сырья. После плановой загрузки реактора топливом начнется выработка и поставка электроэнергии потребителям Китая. Реализация прорывного проекта стала возможна благодаря совместной работе с CGN и придала новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

«Наши страны имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере атомной промышленности. Казатомпром и CGN являются стратегическими партнерами с широким спектром взаимодействия. Мы реализовали ряд успешных проектов по добыче урана, производству топливных таблеток и тепловыделяющих сборок. Мы гордимся тем, что казахстанское ядерное топливо позволит обеспечить потребности атомной энергетики Китая, внося вклад в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели низкоуглеродного развития. Благодаря нашему сотрудничеству Казатомпром приобретает новый опыт и становится поставщиком интегрированного пакета услуг – от производства закиси-окиси природного урана до выпуска и продажи конечной продукции дореакторного ядерного топливного цикла в виде ТВС», - отметил председатель правления Казатомпрома Ержан Муканов.

«Сегодня значимое историческое событие для Казатомпрома и корпорации CGN. Мы с удовлетворением отмечаем возрастающую динамику сотрудничества наших компаний в области ядерного топливного цикла. Все наши достижения являются результатом плодотворной работы казахстанско-китайской команды. Уверен, что мы продолжим укреплять и расширять все направления взаимовыгодного партнерства. Благодарим всех коллег, внесших значительный вклад в успешную реализацию данного проекта», - сказал на торжественной церемонии главный директор по ЯТЦ Казатомпрома Досболат Сарымсаков.

В 2024 году «Ульба-ТВС» планирует нарастить объемы производства для выхода на полную производственную мощность, которая составляет 200 тонн урана в виде ТВС в год. Завод имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного предприятия позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для АЭС.

Как сообщалось ранее, поставка первой партии тепловыделяющих сборок с завода ТОО «Ульба-ТВС» на АЭС в Китае была осуществлена в декабре прошлого года. До конца текущего года ожидается поставка ещё нескольких партий ядерного топлива из Казахстана в Китай.

«Сегодня мы принимаем уже вторую поставку тепловыделяющих сборок с казахстанского завода в КНР согласно графику поставок и в соответствии с предъявленными требованиями к качеству продукции. Китай динамично развивает атомную отрасль и увеличивает долю атомной энергии в своем энергобалансе. Мы придаем большое значение ядерной безопасности, соответственно, качеству поставляемых на атомные станции ТВС, поэтому особенно рады осуществлению успешной приемки очередной партии ТВС, произведенной в Казахстане. С выходом завода на производственную мощность, ТОО «Ульба-ТВС» займет свою значимую роль в обеспечении топливом наших электростанций. Мы убеждены, что усилиями наших компаний работа по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между нашими странами будет продолжена», - отметил в своем выступлении председатель совета директоров СGNPC-URC Ань Цзюньцзин.

В рамках рабочего визита казахстанская делегация ознакомилась с работой Центра передового топлива и АЭС в городе Янцзан. Состоялись переговоры главного директора по ЯТЦ Казатомпрома Досболата Сарымсакова и председателя совета директоров CGNPC-URC Ань Цзюньцзиня.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая дальнейшие планы по выходу завода на проектную мощность. По итогам встречи участники договорились активно использовать потенциал двух стран для дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в области мирного использования атомной энергетики.



