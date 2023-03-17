Казатомпром объявил об увеличении объемов производства с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов поделился планами по увеличению объемов производства продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне энергетического кризиса, связанного с ростом цен на ископаемые энергоносители, и необходимостью достижения целей по декарбонизации атомная энергетика стала все больше рассматриваться странами в качестве надежного низкоуглеродного источника энергии», - сказал Ержан Муканов на пресс-конференции.

По его словам, рост активности энергокомпаний на долгосрочном рынке урана на фоне геополитической ситуации и положительных изменений на рынке АЭС стал драйвером принятия решений производителями по всему миру о перезапуске приостановленных и запуске новых производственных мощностей в ближайшие годы.

«Эти факторы также повлияли и на решение компании об увеличении в 2024 году объемов производства c 80% до 90% от номинальных объемов, указанных в контрактах на недропользование», - добавил Ержан Муканов.



