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    «Қазақстан халқына» объявляет дополнительный конкурс образовательных грантов

    18 Октября 2022, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный фонд «Қазақстан халқына», рассмотрев итоги проведенных конкурсов на присуждение образовательных грантов студентам в рамках Благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына», принял решение провести дополнительный конкурс на присуждение образовательных грантов для студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

    С 18 по 31 октября на цифровой платформе ОО «Taiburyl» объявляется дополнительный конкурс для действующих студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

    Все претенденты на образовательный грант от Фонда «Қазақстан халқына» должны соответствовать следующим требованиям, с предоставлением подтверждающих документов:

    - являться гражданами Республики Казахстан;

    - не быть аффилированными с должностными лицами и работниками ОФ «Қазақстан халқына» и ОО «Taiburyl», а также с членами Комиссии.

    Действующие студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата и являющиеся следующими лицами: из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

    Для участия в конкурсе необходимо прикрепить к онлайн-заявке на платформе Taiburyl следующие документы:

    1. Цветная копия удостоверения личности претендента;

    2. Справка с места учебы, включая сведения об успеваемости (транскрипт);

    3. Сертификат ЕНТ;

    4. Копия аттестата об окончании средней школы/диплом колледжа (подтверждает, что претендент из сельской местности);

    5. Цветная копия удостоверения личности родителей/законных опекунов;

    6. Копия свидетельства о браке родителей претендента;

    7. Справка о пенсионных отчислениях обоих родителей претендента за последние полгода;

    8. Справка о подтверждении инвалидности родных (полнородных) братьев и сестер претендента (рассматриваются только справки с сайта eGov);

    9. Копия свидетельства о рождении претендента;

    10. Копия свидетельства о рождении кровных братьев и сестер претендента;

    11. Мотивационное письмо (не менее 250 слов), содержащее:

    - информацию о себе и своей семье; интересах и увлечениях и достижениях; - информацию о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения;

    - пояснение, почему я выбрал именно эту специальность для получения образования.

    12. Биография претендента (не менее 100 слов).

    При проведении конкурса на получение образовательных грантов от ОФ «Қазақстан халқына» в случае, если число претендентов превысит количество грантов преимущественное право в последующей очередности имеют:

    - Претенденты (студенты по программам бакалавриата) из сельской местности, у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры независимо от возраста с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

    - Претендент (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры до 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

    - Претенденты (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья и сестры старше 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы.

    Срок приема онлайн-заявок устанавливается на сайте ОО «Taiburyl».

    С 18 по 31 октября 2022 года включительно, модуль будет открыт до 00:00 часов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Социальная поддержка Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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