«Қазақстан халқына» объявляет дополнительный конкурс образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный фонд «Қазақстан халқына», рассмотрев итоги проведенных конкурсов на присуждение образовательных грантов студентам в рамках Благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына», принял решение провести дополнительный конкурс на присуждение образовательных грантов для студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

С 18 по 31 октября на цифровой платформе ОО «Taiburyl» объявляется дополнительный конкурс для действующих студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Все претенденты на образовательный грант от Фонда «Қазақстан халқына» должны соответствовать следующим требованиям, с предоставлением подтверждающих документов:

- являться гражданами Республики Казахстан;

- не быть аффилированными с должностными лицами и работниками ОФ «Қазақстан халқына» и ОО «Taiburyl», а также с членами Комиссии.

Действующие студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата и являющиеся следующими лицами: из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Для участия в конкурсе необходимо прикрепить к онлайн-заявке на платформе Taiburyl следующие документы:

1. Цветная копия удостоверения личности претендента;

2. Справка с места учебы, включая сведения об успеваемости (транскрипт);

3. Сертификат ЕНТ;

4. Копия аттестата об окончании средней школы/диплом колледжа (подтверждает, что претендент из сельской местности);

5. Цветная копия удостоверения личности родителей/законных опекунов;

6. Копия свидетельства о браке родителей претендента;

7. Справка о пенсионных отчислениях обоих родителей претендента за последние полгода;

8. Справка о подтверждении инвалидности родных (полнородных) братьев и сестер претендента (рассматриваются только справки с сайта eGov);

9. Копия свидетельства о рождении претендента;

10. Копия свидетельства о рождении кровных братьев и сестер претендента;

11. Мотивационное письмо (не менее 250 слов), содержащее:

- информацию о себе и своей семье; интересах и увлечениях и достижениях; - информацию о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения;

- пояснение, почему я выбрал именно эту специальность для получения образования.

12. Биография претендента (не менее 100 слов).

При проведении конкурса на получение образовательных грантов от ОФ «Қазақстан халқына» в случае, если число претендентов превысит количество грантов преимущественное право в последующей очередности имеют:

- Претенденты (студенты по программам бакалавриата) из сельской местности, у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры независимо от возраста с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

- Претендент (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры до 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

- Претенденты (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья и сестры старше 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы.

Срок приема онлайн-заявок устанавливается на сайте ОО «Taiburyl».

С 18 по 31 октября 2022 года включительно, модуль будет открыт до 00:00 часов.



