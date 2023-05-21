«Қазақконцерт» подготовил Гала-концерт ко Дню работников культуры и искусства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой прошел Гала-концерт, посвященный Дню работников культуры и искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной концертной организации.

Праздничная атмосфера царила даже в фойе, где для зрителей была организована специальная фотозона.

В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение главных виновников торжества, внесших вклад в развитие отечественной культуры. Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев вручил им ведомственные награды, в том числе нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі», почетные грамоты и благодарственные письма.

На гала-концерте с классическими эстрадными и народными произведениями выступили солисты Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой и приглашенные солисты из разных регионов страны.

Праздничный вечер стартовал с лирической композиции «Бастау» в исполнении ансамбля домбристов и дуэта T&Y». Неизгладимое впечатление на ценителей искусства произвели артисты театра «Астана Мюзикл», Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы», этно-фольклорного ансамбля ТURAN», танцевального коллектива «Гүлдер», группы «Saz&soul», вокально-инструментальный ансамбль «Фараб» и многие другие.

Патриотические мелодии «Атамекен», «Дархан дала», «Көкше сұлулары», «Жер-ана» напомнили слушателям о бескрайних степных просторах. Собственную интерпретацию легендарного хита «Синяя вечность» меломанам представили лауреат молодёжной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Айбын Жұмабеков. Заслуженная артистка Казахстана Айжан Нұрмағамбетова и Алтыншаш Мукатаева исполнили песню «Бақыт деген». Зажигательная песня «Су тасушы» в интерпретации Дидара Абдухалыка пришлась по душе многим зрителям. Финальным аккордом концерта стал номер «Сәлем, елорда!», объединивший всех артистов.

Директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» Актоты Раимкулова сообщила, что Гала-концерту предшествовали мастер-классы, организованные ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

«Мы рады, что со всей республики в Астану приехали руководители и сотрудники Управлений культуры, концертных организаций, филармоний, музеев и библиотек. Наши коллеги из областных центров вместе со столичными артистами в течение нескольких дней провели замечательные мастер-классы и обменивались на лекциях практическом опытом. На прошедшем заседании круглого стола рассматривались различные предложения, касающиеся решения проблемных вопросов. Совместное обсуждение всегда приносит хорошие результаты. Очевидно, что современные и передовые идеи должны распространятся по всей республике», - сказала Актоты Раимкулова.

Праздничный Гала-концерт в честь Дня работников культуры и искусства, прошел при поддержке Министерства культуры и спорта РК.