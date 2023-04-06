Kazakhmys Energy оштрафовали почти на 3 млн тенге

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Улытауской области совместно с прокуратурой провели проверку в ТОО «Kazakhmys Energy», в состав которой входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, на соблюдение требований в области обеспечения единства измерений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проверки было установлено применение 40 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки такие как технические монометры, датчики давления. Применение неповеренных средств измерений является нарушением пункта 1 ст. 19 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства и измерений». На основании представления прокуратуры Улытауской области сотрудниками департамента составлен протокол об административном правонарушении. В связи с признанием ТОО «Kazakhmys Energy» факта совершения правонарушения в соответствии со ст. 811 КоАП РК был наложен административный штраф в порядке сокращенного производства в размере 800 МРП – 2 760 000 тенге», - сообщили в ведомстве.

На данный момент административный штраф уплачен в полном объеме. В отношении ТОО «Kazakhmys Energy» вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям закона.



