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      Улытауская область

    Kazakhmys Energy оштрафовали почти на 3 млн тенге

    6 Апреля 2023, 13:21

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Улытауской области совместно с прокуратурой провели проверку в ТОО «Kazakhmys Energy», в состав которой входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, на соблюдение требований в области обеспечения единства измерений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе проверки было установлено применение 40 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки такие как технические монометры, датчики давления. Применение неповеренных средств измерений является нарушением пункта 1 ст. 19 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства и измерений». На основании представления прокуратуры Улытауской области сотрудниками департамента составлен протокол об административном правонарушении. В связи с признанием ТОО «Kazakhmys Energy» факта совершения правонарушения в соответствии со ст. 811 КоАП РК был наложен административный штраф в порядке сокращенного производства в размере 800 МРП – 2 760 000 тенге», - сообщили в ведомстве.

    На данный момент административный штраф уплачен в полном объеме. В отношении ТОО «Kazakhmys Energy» вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям закона.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Улытауская область ТЭЦ
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