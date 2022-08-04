Kazakh TV начнет вещать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Kazakh TV вошел в список телеканалов, обязательных к трансляции на всей территории Казахстана. Соответствующие изменения внесены в приказ министра информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно приказу, теперь перечень обязательных теле-, радиоканалов выглядит следующим образом:

1. «QAZAQSTAN»

2. «Хабар»

3. «Хабар 24»

4. «BALAPAN»

5. «ABAI TV»

6. «QAZSPORT»

7. «Kazakh TV»

8. «МИР»

9. «Астана»

10. «Almaty»

11. «Первый канал Евразия»

12. «КТК»

13. «31 канал»

14. «Седьмой канал»

15. «El arna»

Телеканал Kazakh TV начнет вещание во всех регионах Казахстана. За пределами страны трансляция продолжится в более чем 120 странах мира.

Kazakh TV – первый национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан. В настоящее время входит в структуру НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Контент канала на 100% отечественного производства. Совокупная аудитория насчитывает более 300 млн зрителей. Программы телеканала представлены в нескольких тематических направлениях и освещают такие сферы, как культура, традиции, история, туристические и инвестиционные возможности Казахстана.

Канал начал вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. Взяв курс на продвижение странового имиджа, 1 сентября 2012 года канал был переименован в «Kazakh TV». С 16 ноября 2017 года телеканал Kazakh TV перешел на новый формат - многоканальное вещание со звуковым сопровождением на казахском, русском и английском языках. С 1 мая 2018 года к трем существующим языковым дорожкам добавилась четвертая - на кыргызском языке. 28 ноября 2018 года канал начал вещание и на узбекском языке. Многоканальный сигнал предоставляет возможность каждому абоненту цифрового телевидения выбрать предпочтительную звуковую дорожку со 100% вещанием на каждом из перечисленных языков.



