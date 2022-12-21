«Казахтелеком» провел мастер-классы гендерного равенства в Алматы

В них приняли участие 300 сотрудниц компании. Мероприятие в этом формате проводится впервые, оно объединило самых ярких и инициативных женщин-новаторов. На протяжении двух дней группы по 150 человек в формате public-talk обсуждали пути преодоления стереотипов о женщине-лидере, возможности личностного и профессионального роста женщин в современном обществе, а также делились собственным удачным опытом.

«Мы провели мастер-классы для сотрудниц из всех регионов. Это способствует развитию управленческих компетенций участниц, поможет им продвигаться по карьерной лестнице, а компания получит дополнительный импульс в развитии», - отметил главный директор по операционной эффективности АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.

В коллективе крупнейшего телеком-оператора страны свыше 19 тыс. сотрудников, 6 тыс. из которых – женщины. Представительницы прекрасного пола составляют почти 30 % от общего числа управленцев «Казахтелекома» - из 1 134 руководителей в компании 318 занимают женщины.

Пример Людмилы Атамуратовой, которая прошла путь от простого специалиста в департаменте проектного финансирования до финансового директора и члена Правления, является вдохновляющим для коллег.

В «Казахтелекоме» много подобных историй. Каждая третья участница прошедших мастер-классов - линейный руководитель или кадровый резервист.

Коммерческий директор В2С сегмента Центрального региона дивизиона по розничному бизнесу Алия Ескендирова, путь от рядового специалиста до управленца прошла всего за 3 года. Секретом своего успеха она поделилась со слушателями.

«Устраиваясь в «Казахтелеком», я ставила для себя цели и сроки их достижения: полгода для полного погружения в изучение бизнес-процессов, чтобы понять, как это работает изнутри и выйти на новый уровень, вырасти профессионально. Этим принципом планирования руководствуюсь давно, и он отлично работает», - отметила Алия Ескендирова.

О других «фишках» женского лидерства рассказали приглашенные спикеры: бизнес-психолог и Executive-coach Елена Демушкина, руководитель магистерской программы «Бизнес-педагогика» Наталья Жадько, академик российской академии образования Марьяна Безруких и эксперт по корпоративной культуре и антропологии Тимур Ядгаров. В неформальной обстановке участницы ознакомились с кейсами по направлениям «Успешные женщины «Казахтелекома», «Преодоление выгорания на работе и в личной жизни», «Нейромифы о развитии мозга», «Отношения против иерархии», «Концепция «Лидер и Племя».



