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    Казахстану выгодно покупать российский газ – министр энергетики

    20 Мая 2022, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, почему выгоднее импортировать природный газ из России, чем тянуть газопровод с запада на север республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, чтобы Казахстан смог обеспечивать себя природным газом, нужны устойчивые объемы дополнительного природного газа. Его в стране становится все меньше. И если не вкладываться в исследование новых месторождений, то его будет не хватать. Поэтому есть необходимость в строительстве нового газопровода, так как мощностей существующего газопровода «Сарыарка» недостаточно.

    «Легче закупать российский газ и параллельно развиваться, потому что расстояние от Западно-Казахстанской области до Петропавловска больше 2 тыс. км. А из России сюда – 500-600 км. Разница огромная в цене», - пояснил министр, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Россия Минэнерго РК
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