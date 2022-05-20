Казахстану выгодно покупать российский газ – министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, почему выгоднее импортировать природный газ из России, чем тянуть газопровод с запада на север республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, чтобы Казахстан смог обеспечивать себя природным газом, нужны устойчивые объемы дополнительного природного газа. Его в стране становится все меньше. И если не вкладываться в исследование новых месторождений, то его будет не хватать. Поэтому есть необходимость в строительстве нового газопровода, так как мощностей существующего газопровода «Сарыарка» недостаточно.

«Легче закупать российский газ и параллельно развиваться, потому что расстояние от Западно-Казахстанской области до Петропавловска больше 2 тыс. км. А из России сюда – 500-600 км. Разница огромная в цене», - пояснил министр, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане.



