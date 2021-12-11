Казахстанское трио выступит на лучших концертных площадках Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан государственное трио «FORTE TRIO» представит казахстанское классическое музыкальное искусство в самых престижных концертных залах Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственное трио «FORTE TRIO» начинает свой гастрольный путь по городам Франции. Выступления «FORTE TRIO» состоятся в Сortot (Париж, 15 декабря), культовом театре Theatre de la sinne (Мюлуз, 16 декабря), историческом Дворце Мэрии (Нанси, 17 декабря) и в легендарном зале «Моliere» (Лион, 22 декабря). Зарубежная публика в ожидании услышать виртуозное исполнение произведений отечественных композиторов и непревзойдённые шедевры европейской классической музыки в исполнении казахстанских музыкантов», - говорят организаторы.

«FORTE TRIO» является самым известным казахстанским камерно-инструментальным ансамблем, который выступает под руководством Заслуженного деятеля Казахстана, прославленного пианиста Тимура Урманчеева. Трио представляет свое искусство на лучших мировых концертных площадках мира и укрепляет международный статус Казахстана, как лидера Евразийского пространства. Коллектив входит в состав Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им.Розы Баглановой Министерства культуры и спорта РК.

Гастроли «FORTE TRIO» в честь 30-летия Независимости – это значимый культурный проект, ярко иллюстрирующий достижения нашей страны и отвечающий целям и задачам программы «Рухани жанғыру».