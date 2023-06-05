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    Казахстанско-бельгийский Деловой Совет укрепляет торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами

    5 Июня 2023, 18:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 июня 2023 года состоялся Казахстанско-бельгийский Деловой Совет. Мероприятие собрало высокопоставленных представителей бизнес-сообщества Казахстана и Бельгии, а также дипломатических миссий обеих стран. Встреча прошла в Астане и стала важной платформой для обсуждения общих интересов и укрепления конструктивного взаимодействия между представителями двух государств, передает МИА «Казинформ».

    В составе делегации Казахстана присутствовали председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Маргулан Баймуханов, сопредседатели Делового совета Аян Еренов и Денис Ван Ден Веге и другие представители бизнес-сообщества. Сторону Бельгии представляли Посол Королевства Бельгия в Республике Казахстан Анри Ван Тигем, директор AWEX по Большой Европе Ива Ришар, и президент Торговой палаты Бенилюкса Денис Ван Ден Веге.


    Председатель правления холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев выразил полную поддержку и содействие бельгийским компаниям, рассматривающим возможности ведения бизнеса в Казахстане. На сегодняшний день в Казахстане функционирует более 70 предприятий с участием бельгийского капитала, включая такие крупные компании, как Solvay Chemicals International SA, Sarens Group, Evolion и Induss. Холдинг выражает надежду на приток новых компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в Казахстане.

    Особое внимание на деловом совете было уделено привлечению инвестиций. Валовой приток прямых инвестиций из Бельгии в РК в 2022 г. составил 1,560 млрд долларов США, а за период с 2005 г. по 2022 г. объём инвестиций составил 11,52 млрд долл. Это свидетельствует о доверии бельгийских компаний к инвестиционной среде Казахстана и уверенности в его потенциале.


    Бельгия является важным торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, а также значимым источником инвестиций и новых технологий. Оборот товаров между двумя странами продолжает демонстрировать стабильный рост. По итогам 2022 года оборот товаров составил 514,5 миллионов долларов США, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Казахстан экспортировал продукцию на сумму 272,1 млн долларов США в Бельгию, а импорт из Бельгии составил 242,4 млн долларов США.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Бельгия Сотрудничество
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