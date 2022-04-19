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    Казахстанский вуз реализует научные исследования на 7 млрд тенге

    19 Апреля 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский национальный университет им. К.И. Сатпаева реализует научные исследования на сумму около 7 миллиардов тенге. Об этом сообщил ректор вуза Мейрам Бегентаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Satbayev University реализует научные исследования на сумму около 7 миллиардов тенге. Деньги не малые. Однако практически все доходы от образовательных услуг и научной деятельности идут на то, чтобы обеспечить конкурентную заработную плату, на реализацию проектов и текущее содержание существующей инфраструктуры. Практически ничего не остается на развитие, на обновление учебного оборудования и научных лабораторий», - сказал Мейрам Бегентаев.

    Ректор добавил, что вуз на 100 процентов принадлежит государству. Ключевые цели стратегии развития вуза обновлены в соответствии с индикаторами национального проекта.

    «Весь наш коллектив, все наши научные организации четко знают свои цели и задачи: каждый пятый студент продолжит образование в магистратуре, каждый десятый будет подготовлен к научной деятельности», - добавил Мейрам Бегентаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Наука Вузы
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