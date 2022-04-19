Казахстанский вуз реализует научные исследования на 7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский национальный университет им. К.И. Сатпаева реализует научные исследования на сумму около 7 миллиардов тенге. Об этом сообщил ректор вуза Мейрам Бегентаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Satbayev University реализует научные исследования на сумму около 7 миллиардов тенге. Деньги не малые. Однако практически все доходы от образовательных услуг и научной деятельности идут на то, чтобы обеспечить конкурентную заработную плату, на реализацию проектов и текущее содержание существующей инфраструктуры. Практически ничего не остается на развитие, на обновление учебного оборудования и научных лабораторий», - сказал Мейрам Бегентаев.

Ректор добавил, что вуз на 100 процентов принадлежит государству. Ключевые цели стратегии развития вуза обновлены в соответствии с индикаторами национального проекта.

«Весь наш коллектив, все наши научные организации четко знают свои цели и задачи: каждый пятый студент продолжит образование в магистратуре, каждый десятый будет подготовлен к научной деятельности», - добавил Мейрам Бегентаев.



