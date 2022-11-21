Казахстанский урановый фонд будет выставлен на IPO

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Интерес со стороны крупных финансовых институтов к урановому рынку растет. Об этом заявил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель Казатомпрома выступил по средствам онлайн-трансляции.

«Интерес со стороны финансовых институтов к урановому рынку значительно вырос в последние годы. Мы уже видим несколько крупных финансовых институтов, которые используют уран как залог, как биржевой товар, под него выпускаются акции», - сказал Аскар Батырбаев.

По его словам, этот интерес очень растет и не иссекает.

«И у нас в стратегии, и в нашем видении давно рассматривался вопрос создания некоего уранового фонда внутри Казахстана. Он был уже создан. Урановый фонд называется «ANU Energy». Казатомпром не является его владельцем, но является его якорным инвестором наравне с Самруком и Национальной инвестиционной корпорацией. Данный фонд создан, первый этап реализован. Инвестиции на уровне 74 млн долларов (США) привлечены. На эти инвестиции были куплены материалы для Казатомпрома», - проинформировал Аскар Батырбаев.

В дальнейшем, как отметил спикер, будет реализация второго этапа, где будут привлекаться – как институциональные инвесторы, так и планируется выход на IPO этого фонда, где планируется дополнительно привлечь до 500 млн долларов, которые также будут инвестированы в уран.

«При этом у Казатаомпрома есть ряд защитных механизмов во взаимодействии с финансовым институтом, есть определенный срок, в рамках которого материал не будет реализовываться обратно на рынок, есть ограничения по реализации – как по цене, так и по ежегодному объему. Всех этих деталей, к сожалению, мы не можем раскрывать в виду коммерческой чувствительности. Ну и при этом если фонд решит реализовывать, то первое слово будет у Казатомпрома – покупать этот материал или нет», - добавил Аскар Батырбаев.

В Сочи, в Парке науки и искусств «Сириус» начал работу международный форум «АТОМЭКСПО-2022» – одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли.

Форум объединил руководителей государственных структур, крупнейших вендоров и компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, где обсуждаются актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.





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