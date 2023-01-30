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    Казахстанский ученый предлагает повторно использовать воду промышленных предприятий

    30 Января 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постдокторант кафедры химии и химических технологий Торайгыров университета Иван Раделюк предлагает повторно использовать воду предприятий, что является актуальным, учитывая проблемы дефицита пресной воды и грядущее сокращение водных ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Казахстан принял национальную программу перехода к «зеленой» экономике.

    Идея его проекта в том, чтобы сточные воды промышленных предприятий, очищенные до приемлемого качества, использовать снова в производстве или же в сельском хозяйстве. Однако воплотить разработку в жизнь на деле оказалось непросто.

    «Есть несколько факторов, препятствующих внедрению данного концепта, среди которых существующие тарифы, инфраструктурная неподготовленность и другие. Из-за совокупности препятствий предприятиям региона нет необходимости экономить воду – им легче возвращать сточные воды в природные источники. Для того чтобы очистить воду, есть определенный лимит, и предприятия этого лимита придерживаются, но они не задумываются о том, что можно этот лимит снизить, ужесточить свои требования и, таким образом, повторно использовать воду», - отметил ученый.

    На свои исследования Иван Раделюк получил финансирование от Министерства науки и высшего образования в размере 18 млн тенге. Ученые вуза за прошлый год своими исследованиями привлекли почти 800 млн тенге на реализацию научных разработок.

    «Объемы финансирования ежегодно растут, и Министерство поддерживает научные инициативы – выделяет уже в три раза больше финансирования на весь Казахстан. Также увеличивается количество конкурсов, то есть появляется больше возможностей участвовать и выигрывать», - отметила и.о. директора научно-инновационного хаба Марьям Крыкбаева.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука Вузы Экология Вода Миннауки и высшего образования РК
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