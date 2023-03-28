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    Казахстанский тяжелоатлет Арапбай Нурасыл завоевал первую медаль на юношеском ЧМ

    28 Марта 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Арапбай Нурасыл завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира в Албании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

    На помосте города Дуррес (Албания) стартовал юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстан на этом первенстве представляют 11 спортсменов — 5 юношей и 6 девушек. Всего побороться за звание лучшего на мировом помосте приехали 268 участников из 57 стран


    В третий день соревнований первую медаль казахстанской сборной принес Нурасыл Арапбай, который удостоился «бронзы» в рывке среди штангистов весовой категории до 67 кг. В сумме двоеборья наш спортсмен поднял 266 (120+146) килограммов и занял 4-е место.

    28 марта казахстанцы будут представлены в двух весовых категориях: до 73 кг — Ерасыл Саулебеков, до 59 кг — Алтынай Танибергенова.

    Завершится юношеский ЧМ-2023 по тяжелой атлетике 1 апреля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Тяжелая атлетика
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