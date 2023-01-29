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    Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл первый титул ITF Juniors

    29 Января 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летний казахстанец стал победителем турнира серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет в словацком городе Трнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале Зангар одержал волевую победу над местным теннисистом Даниэлем Балашеком 6:4, 3:6, 6:2.

    «Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смог выиграть дебютный титул ITF в одиночке. Для меня это значимое событие», — заявил Нурланулы.

    В прошлом году юный казахстанец закончил год в рейтинге Tennis Europe в 10-ке сильнейших и долгое время лидировал в чемпионской гонке. С декабря прошлого года Зангар перешел в более взрослую возрастную категорию и теперь выступает на турнирах ITF Juniors.


    Фото: Федерации тенниса Казахстана

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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