Казахстанский теннисист Скатов вышел во второй круг турнира в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) провел первый матч турнира одиночного разряда в Жироне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с французским теннисистом Лореном Локоли (172-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 22 минуты.

Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл семь очков и восемь геймов подряд.

22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (48-я позиция АТР).









