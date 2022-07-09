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    Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Италии

    9 Июля 2022, 07:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вместе с аргентинцем Тиаго Агустином Тиранте потерпел поражение в четвертьфинале «челленджера» в Тоди (Италия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала Скатову и Тиранте противостоял аргентинский дуэт Андреа Кольярини / Николас Кикер, который в итоге одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:3. Добавим, что Тимофей Скатов занимает 1 тыс. 178-е место в рейтинге ATP в парном разряде, а Тиаго Агустин Тиранте — 342-е. Что касается их соперников, то Кольярини расположился в парном рейтинге на 243-м месте, а Кикер — на 681-м. В полуфинале дуэт Кольярини / Кикер сыграет со своими соотечественниками — Гвидо Андреоцци (290-е) и Гильермо Дюраном (127-е).

    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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