Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист не смог пробиться в основную сетку Ролан Гаррос

    18 Мая 2022, 22:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий в рейтинге АТР 191 строчку, в полуфинале квалификации уступил 203-й ракетке мира, аргентинцу Сантьяго Родригесу Таверне со счетом 5:7, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Таким образом, в этом году в основном турнире Открытого чемпионата Франции сыграют: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин, а также Александр Бублик среди мужчин. В парном разряде нашу страну представят Андрей Голубев, Анна Данилина и Александр Недовесов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане