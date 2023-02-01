Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в первом круге турнира в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (335-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом круге «челленджера» в Кобленце (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев встретился с представителем Великобритании Яном Хойнским (259-е место) и проиграл ему в трех сетах — 4:6, 6:1, 2:6. Ранее в квалификации казахстанец победил немца Тома Генча (799-е место) — 6:1, 6:4 и белоруса Егора Герасимова (419-е место) — 3:6, 6:3, 6:4. Призовой фонд турнира в Кобленце составляет 118 000 евро.

Добавим, что в начале 2023 года Денис Евсеев также выступил на двух «челленджерах» в Нонтхабури (Таиланд) — он проиграл оба матча в первом круге.

Фото: sports.kz