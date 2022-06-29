Казахстанский теннисист Дмитрий Попко с победы стартовал на турнире в Малаге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко провел первый матч парного разряда на турнире в испанской Малаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/8 финала турнира казахстанец в паре с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком одержал победу над филиппинско-американским дуэтом Рубен Гонсалес – Риз Штальдер в трех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 10:7, во встрече, которая продлилась 1 час и 37 минут.

По ходу матча Попко и Челикбилек совершили две двойные ошибки и исполнили две подачи навылет. Кроме того, казахстанец и турок выиграли шесть очков и пять геймов подряд.

Стоит отметить, что, таким образом, казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал испанского турнира на харде.

Ранее сообщалось, что теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 28-го июня неудачно стартовал в одиночном разряде турнира в испанской Малаге.