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    Казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер - МИД РК

    20 Апреля 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Ранее появилась информация о том, что казахстанского студента насильно отправили на войну в Украине.

    «По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер. Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Сообщается, что консул на постоянной связи с родными гражданина.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Соотечественники Россия
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