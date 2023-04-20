Казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ранее появилась информация о том, что казахстанского студента насильно отправили на войну в Украине.

«По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер. Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Сообщается, что консул на постоянной связи с родными гражданина.



