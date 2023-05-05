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    Казахстанский студенческий театр завоевал первое место на фестивале в Испании

    5 Мая 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческий театр ЕНУ им.Л.Н. Гумилева «Шаңырақ» выиграл первое место на международном фестивале «Sea. Sun. Festival» в номинации «Драматический театр». Казахстанская молодежь представила европейской публике постановку саунд-драму «Қыз Жібек» режиссера К.Касымова на казахском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Международный фестиваль проходит в испанском городе Льорет-де-Мар с 29 апреля. В номинации «Театр» на сцене выступали 9 театральных коллективов из 7 государств. Жюри высоко оценили уровень постановки спектакля и уровень актерского мастерства студентов ЕНУ.

    Студенческий театр ««Шаңырақ» Евразийского национального университета был основан в 2011 году. В творческом коллективе выступают свыше 50 молодых талантливых артистов. Они являются неоднократными призерами многочисленных международных конкурсов. «Шаңырақ» - первый в стране студенческий театр, представивший на английском языке постановку драматурга Ж. Альмашулы «Мұңмен алысқан адам».


    В репертуаре студенческого театра ЕНУ - комедия К. Жунусова «Ғашықтар хикаясы», монодрама К.Касымова «Тамаша айым тамызым», психологическая драма А.Оразбекова «Бір түп алма ағашы», «Жаралы гүлдер» С.Жунусова, «Махаббат қызық мол жылдар», «Желсіз түнде жарық ай», «Ғасыр дерті» и другие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Вузы Культура Испания
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