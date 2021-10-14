Казахстанский стартап-проект стал победителем в проекте «100 идей для СНГ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В рамках Совета по делам молодежи государств–участников СНГ состоялся финальный этап конкурса «100 идей для СНГ», который прошел в Армении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Решением жюри победителями конкурса «100 идей для СНГ» признаны 12 проектов по разным направлениям и номинациям.

Проект студента 5 курса Кокшетауского высшего технического колледжа Каира Алихана «Двигатель, работающий на чистом водороде» признан победителем в номинации авиационных, космических и транспортных систем.

Отметим, Министерство информации и общественного развития РК сформировало Национальную делегацию от Казахстана, в состав которой вошли молодые люди с прорывными, инновационными идеями.

В целом, по 10 направлениям конкурса 11 молодых казахстанцев представили свои стартап-проекты .

Кроме нашей страны, в финале были представлены проекты из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего было подано 50 заявок со всех стран СНГ.

Отметим, что проект «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Участниками Проекта могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из государств – участников СНГ, представившие авторские проекты.



