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    Казахстанский стартап-проект стал победителем в проекте «100 идей для СНГ»

    14 Октября 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В рамках Совета по делам молодежи государств–участников СНГ состоялся финальный этап конкурса «100 идей для СНГ», который прошел в Армении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Решением жюри победителями конкурса «100 идей для СНГ» признаны 12 проектов по разным направлениям и номинациям.

    Проект студента 5 курса Кокшетауского высшего технического колледжа Каира Алихана «Двигатель, работающий на чистом водороде» признан победителем в номинации авиационных, космических и транспортных систем.

    Отметим, Министерство информации и общественного развития РК сформировало Национальную делегацию от Казахстана, в состав которой вошли молодые люди с прорывными, инновационными идеями.

    В целом, по 10 направлениям конкурса 11 молодых казахстанцев представили свои стартап-проекты .

    Кроме нашей страны, в финале были представлены проекты из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего было подано 50 заявок со всех стран СНГ.

    Отметим, что проект «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Участниками Проекта могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из государств – участников СНГ, представившие авторские проекты.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СНГ Наука Соотечественники Общество МИОР
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