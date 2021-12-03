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    Казахстанский спутник технологического назначения KazSTSAT: три года успешной работы на орбите

    3 Декабря 2021, 19:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ровно три года назад, 3 декабря 2018 года, с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг (США) ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX был запущен космический аппарат технологического назначения KazSTSAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    KazSTSAT (Kazakhstan Scientific and Technological Satellite) был спроектирован, собран и протестирован командой казахстанских инженеров ТОО «Ghalam» в кооперации с британской компанией SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd. Великобритания.

    Сегодня инженеров компании ТОО «Ghalam» поздравил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. На своей странице в Facebook он написал, что «на сегодняшний момент спутник используется 36 месяцев в штатном и безаварийном режиме, и разработанные казахстанские технологии получили подтвержденную летную историю, что имеет огромное значение на мировом рынке».

    Полученный опыт и компетенции будут использованы при создании будущих космических систем в сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов (СБИК КА) Национального космического центра в городе Нур-Султане, отмечает министр.

    Космический аппарат KazSTSAT изначально разрабатывался как технологический, то есть для апробации в космосе разработанных казахстанских технологий проектирования и создания космических подсистем, но во время создания была получена договоренность с компанией Airbus об установке на спутник коммерческой оптической камеры с большой полосой захвата (около 250 км), и с 2019 года ТОО «Ghalam» осуществляет передачу космических снимков АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» для решения задач сельского хозяйства и чрезвычайных ситуаций Казахстана, а также осуществляет коммерческий экспорт данных - стратегическому партнеру Airbus Space Defense.

    ТОО «Ghalam» готово открыть доступ к космическим снимкам KazSTSAT стартапам и ВУЗ-ам для разработки решений на основе полученных космических снимков, говорится в посте министра Мусина.

    Казахстанско-французское предприятие ТОО «Галам» было создано в 2010 году в рамках партнерского соглашения между Казахстаном и Францией в целях реализации проекта создания сборочно- испытательного комплекса космических аппаратов и дальнейшей его эксплуатации. Учредителями ТОО «Галам» с казахстанской стороны является АО «НК«Қазақстан Ғарыш Сапары» (72%), Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК (0,5%), с французской стороны – компания «Airbus Defense(27,5%).

    Автор:

    Сара Кабикызы

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