Казахстанский союз спортсменов выдвинул Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась встреча спортивной общественности Казахстана, организованная Республиканским общественным объединением «Казахстанский союз спортсменов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия Казахстанский союз спортсменов принял решение выдвинуть действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящие выборы.

«Страну ждут новые реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он выступает за социальную справедливость и равные возможности для всех. Сегодня наши спортсмены представляют Казахстан на различных международных аренах. Благодаря сильной экономике и единству в обществе, мы достигли больших успехов, в том числе на спортивном поприще», - сказал член Союза, олимпийский чемпион по боксу 2012 года Серик Сапиев.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева все собравшиеся поддержали единогласно.





Фото:akorda.kz











