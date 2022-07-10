Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ

    10 Июля 2022, 09:46

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Павильон «Казахстан» награжден Золотым знаком ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная церемония состоялось в субботу в рамках проводимого фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю Торгово-выставочного павильона «Казахстан» Тамаре Бабаковой.

    Он отметил, что «современное прочтение выставки невозможно представить без национальных доминант, которые расположены на главной аллее. Сегодня они пользуются большой востребованностью у гостей столицы и выставки».

    С. Шогуров добавил, что награждение коллективов выставки проводится впервые с советского времени. «Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам», - сказал он.

    «Мы открылись не так давно. Но это только начало нашего пути. Мы обязательно будем работать на имидж нашей республики и развивать площадку ВДНХ», - сказала Т. Бабакова на получении награды.

    В беседе с представителями СМИ она рассказала, что день за днем павильон посещает все больше гостей. В будние дни – порядка 3-6 тыс. человек и в разы больше на выходные и праздники.

    «На 9 мая, это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тыс. гостей. Сегодня в день национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тыс. посетителей», - отметила Т. Бабакова.

    «Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране. Например, сегодня мы проводим показ мод, где будут участвовать представители из Кыргызстана, Армении, Молдовы и нашей республики», - сообщила она.

    Одним из ожидаемых событий жизни павильона станет открытие в августе этого года торговой площадки, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и легкой промышленности от отечественных производителей.

    Побывавший в национальном павильоне заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов рассказал, что «Казахстан» - это один из главных центральных павильонов на выставке.

    «Сегодня – это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания», - отметил он.

    В день праздника в павильоне «Казахстан» проведены мастер-классы по войлоку и изготовлению сувениров, национальной игре «Тоғыз құмалақ» и казахскому прикладному искусству. Состоялся открытый урок-знакомство с казахским языком и показ фильма «Томирис».

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Культура Экономика Россия Сотрудничество Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Дома культуры в селах работают только «на бумаге» — Азамат Сатыбалды
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду