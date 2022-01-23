Казахстанский молодой ученый разрабатывает экологичную альтернативу полиэтилену

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Нариман Кайырбеков с детства увлекается наукой. Будучи совсем маленьком, он с особым интересом слушал рассказы отца об ученых, вместе они проводили химические эксперименты. Это и сподвигло Наримана всерьез заняться наукой. Нариман учится в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова, сейчас занимается разработкой альтернативы полиэтиленовым материалам. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал о реализуемых проектах, мечте и целях.

- Как вы пришли в науку?

- Я родился в семье педагогов. Отец - учитель химии, а мама преподаватель начальных классов. С детства с особым увлечением слушал рассказы отца о жизни и трудовой деятельности ученых. Даже с отцом проводили химические эксперименты. В школьные годы часто принимал участие в конкурсах и олимпиадах по химии, даже завоевал призовые места. Это и повлияло на выбор будущей профессии. Являюсь студентом третьего курса по специальности «химия» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. Наряду с этим занимаюсь наукой в Национальной научной лаборатории коллективного пользования при вузе. Наука требует трудолюбия, терпения и настойчивости. Почему же я отметил эти качества? Не каждый ваш эксперимент может дать хороший результат. Конечно же, в таких случаях необходимо проявить терпение и трудолюбие. К сожалению, не все обладают достаточным запасом терпения.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте – альтернативе полиэтиленовым материалам.

- Этой идеей загорелся еще в школе. Однако разработка биоразлагаемых материалов на основе природных полимеров стала возможной в стенах университета. Ученые вуза тоже оказали поддержку, делились ценными советами. Этот материал станет альтернативой пластиковым пакетам. Для этого на основе крахмала следует разработать биоразлагаемый материал. Мой материал будет отличаться от остальных. За основу можно взять целлюлозу. Такой материал достаточно растворить в воде, к тому же это не нанесет урон окружающей среде. Однако проект еще полностью не завершен. Нужно усердно поработать, чтобы дойти до финиша. Одна из моих главных целей – выпуск казахстанской продукции из биоразлагаемого материала.

- Кто помогает вам в разработке проекта?

- Особо хочу отметить ученого нашего университета Кыдырмоллу Акатана. Он делится ценными советами, всегда поддерживает. У меня не было никого понимания касательно проекта, когда впервые проходил стажировку в Национальной научной лаборатории. Сначала возникли сложности, однако мой преподаватель поддержал в трудную минуту, вдохновил. «Если сегодня получилось не так, как ты хотел, значит, будет результат в следующий раз. Поэтому не сдавайся», - сказал он мне однажды.

- Над какими проектами работаете еще?

- Совместно с учеными лаборатории работаем над несколькими проектами. Один из них касается сборки урожая. В частности, пытаемся создать хорошие условия для выращивания сои. Это означает предварительную обработку семян. При незначительном понижении температуры или из-за других внешних факторов объем продукта уменьшается. Соя является неотъемлемой частью не только пищевой промышленности, но и многих других отраслей. Для предпосевной обработки используют натуральный полимер, жидкую смесь на основе сорбента и наш материал. Этот материал состоит из ионов меди, обладающих антибактериальными свойствами. В том числе, встречаются и другие компоненты, улучшающие метаболизм и обладающие биостимулирующими свойствами. Наряду с этим, занимаюсь разработкой собственных проектов. В частности, по заказу Национального ядерного центра РК занимаюсь созданием устройства и технологий энергоснабжения на основе топливных элементов. В целом, есть множество идей, которые хочу реализовать на практике. Моя мечта – стать обладателем Нобелевской премии и внести свою лепту в развитие казахстанской науки.

- Спасибо за беседу!



