Казахстанский МИД обратился к узбекским коллегам по поводу инцидента с туристами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел Казахстана обратилось с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан», – сказал Айбек Смадияров в кулуарах Правительства.

По его словам, в ведомстве изучили видео.

«Надо отметить, что в комментариях к распространенному в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, общество в Узбекистане само осуждает действия правоохранителей. Тем не менее мы держим ситуацию на контроле», - заверил представитель МИД.

«Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это только и отслеживаем только часть защиты наших граждан», - заключил А. Смадияров.

Ранее сообщалось, что казахстанских туристов незаконно задержали в Самарканде с применением спецсредств.



