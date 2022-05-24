Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Казахстанский МИД обратился к узбекским коллегам по поводу инцидента с туристами

    24 Мая 2022, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство иностранных дел Казахстана обратилось с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан», – сказал Айбек Смадияров в кулуарах Правительства.

    По его словам, в ведомстве изучили видео.

    «Надо отметить, что в комментариях к распространенному в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, общество в Узбекистане само осуждает действия правоохранителей. Тем не менее мы держим ситуацию на контроле», - заверил представитель МИД.

    «Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это только и отслеживаем только часть защиты наших граждан», - заключил А. Смадияров.

    Ранее сообщалось, что казахстанских туристов незаконно задержали в Самарканде с применением спецсредств.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Происшествия Права человека Узбекистан Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров