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    Казахстанский лоукостер запускает рейсы между Астаной и Анкарой

    19 Мая 2023, 13:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

    Так, с 23 мая 2023 года авиаперевозчик «Fly Arystan» планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus- 320.

    Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгового-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Туризм Транспорт Турция МИИР РК Авиация
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