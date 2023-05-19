Казахстанский лоукостер запускает рейсы между Астаной и Анкарой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Так, с 23 мая 2023 года авиаперевозчик «Fly Arystan» планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus- 320.

Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгового-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.



