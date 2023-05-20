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    Казахстанский лоукостер открывает прямые авиасообщения между Астаной и Ташкентом

    20 Мая 2023, 10:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличивается количество рейсов между столицами Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов.

    Так, с 3 июля 2023 года авиаперевозчик «FlyArystan» планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Ташкент с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320.

    Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, отмечают в КГА.

    Ранее сообщалось о том, что с 23 мая 2023 года авиаперевозчик «Fly Arystan» планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus- 320.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Туризм Транспорт Узбекистан Авиация
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