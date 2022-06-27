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    Казахстанский химзавод проверят на уровень причинения вреда природе

    27 Июня 2022, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выявлении нарушений со стороны ТОО «Казфосфат» примут необходимые меры в рамках законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Накопление фосфогипса в отвалах является экологической проблемой, а также представляет серьезную опасность для окружающей среды в связи с близостью города Тараза», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, до конца первого полугодия 2022 года проведут профилактический контроль ТОО «Казфосфат» на основании списка профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области охраны окружающей среды, утвержденного приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года.

    «По результатам профилактического контроля при выявлении нарушений со стороны ТОО «Казфосфат» будут приняты необходимые меры в рамках действующего законодательства. Вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности находятся на контроле Правительства», - заверил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экология Промышленность Минэкологии Природа
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