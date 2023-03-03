Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал «серебро» турнира Grand Slam

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Нурканат Серикбаев выступил в финале Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале казахстанский спортсмен встретился на татами с представителем Южной Кореи Ким Вон Джиму и потерпел досрочное поражение иппоном.

Корейский дзюдоист за профессиональную карьеру два раза становился бронзовым призером чемпионатов мира в 2013-м и 2015-м годах. Серикбаев становился чемпионом мира 2019-го года среди кадетов. Этот Grand Slam стал для казахстанского спортсмена дебютным в карьере.

В полуфинале турнира казахстанец одержал победу над грузинским дзюдоистом Лухуми Чхвимиани.

Турнир пройдет с 3 по 5 марта.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam и примет его с 2023 по 2026 годы. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.



