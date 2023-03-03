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    Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал «серебро» турнира Grand Slam

    3 Марта 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Нурканат Серикбаев выступил в финале Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале казахстанский спортсмен встретился на татами с представителем Южной Кореи Ким Вон Джиму и потерпел досрочное поражение иппоном.

    Корейский дзюдоист за профессиональную карьеру два раза становился бронзовым призером чемпионатов мира в 2013-м и 2015-м годах. Серикбаев становился чемпионом мира 2019-го года среди кадетов. Этот Grand Slam стал для казахстанского спортсмена дебютным в карьере.

    В полуфинале турнира казахстанец одержал победу над грузинским дзюдоистом Лухуми Чхвимиани.

    Турнир пройдет с 3 по 5 марта.

    Ранее сообщалось, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam и примет его с 2023 по 2026 годы. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Дзюдо
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