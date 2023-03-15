Казахстанский боксер с победы стартовал на молодежном Кубке мира в Черногории

БУДВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Советов первым из сборной стартовал на молодежном Кубке мира-2023 в Будве (Черногория). Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограммов Советов встретился с сербом Николой Цветковичем и уверенно победил его единогласным решением судей — 5:0, причем четверо судей отдали казахстанцу преимущество более чем в три очка. Следующим соперником Ислама Советова на турнире станет французский боксер Боли Кпассаньон, победивший раздельным решением (3:2) армянина Армана Мискаряна.

Полностью заявка мужской сборной Казахстана на турнир выглядит так: Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Жансери Кошербаев (54 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Онер Сеилхан (67 кг), Санжар-Али Бегалиев (71 кг), Ислам Советов (71 кг), Алихан Нурзак (75 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг), Нуржан Думан (92 кг), Ерсултан Сапар (+92 кг).



