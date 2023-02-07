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    Казахстанский боксер с десятью победами получил бой в Европе

    7 Февраля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Даулет Даукенов (10-2, 4 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отечественный спортсмен станет одним из участников вечера бокса в Пльзени (Чехия) 18 февраля. Поединок Даулета объявил местный промоушен Patron Boxing. Имя его соперника пока не называется.
    Свой предыдущий бой Даукенов провел 18 декабря 2021 года в Астане. В нем он победил единогласным решением судей представителя Узбекистана Эльдорбека Саидова (6-7-2, 4 КО). После этого казахстанец планировал выступить на вечере бокса в столице 16 декабря прошлого года, но событие было отменено.

    Фото: instagram.com/daulet_daukenov

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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