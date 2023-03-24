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    Казахстанский боксер Кенже Муратулы поборется за «золото» турнира в Бишкеке

    24 Марта 2023, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Кенже Муратулы провел полуфинальный поединок на международном турнире по боксу в Бишкеке (Кыргызстан), посвященном памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в финал весовой категории до 51 килограмма Муратулы сразился с боксером из Кыргызстана Мирланом Туркбайуулу. Бой продлился все три раунда и завершился победой Муратулы единогласным решением судей.

    Таким образом, Кенже Муратулы вышел в финал турнира, где поборется за золотую медаль.

    Из 25 казахстанских боксеров, приехавших на турнир памяти Дуйшенкула Шопокова, лишь шестеро смогли дойти до полуфинала.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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