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    Казахстанский биатлонист стал 41-м в гонке преследования чемпионата Европы в Арбере

    29 Января 2022, 20:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась гонка преследования у мужчин на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Второй результат — у Петра Пащенко из России. Немец Лукач Фрачер замкнул тройку лидеров.

    Казахстанец Асет Дюсенов финишировал 41-м, Данил Белецкий — 57-м.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер (Германия).

    Мужчины. Гонка преследования. 12.5 километров. Четыре огневых рубежа.

    1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 34:02.1 (1+0+1+1)

    2. Пётр Пащенко (Россия) — +38.1 (1+2+0+2)

    3. Лукач Фрачер (Германия) — +53.0 (1+1+4+0)

    41. Асет Дюсенов (Казахстан) — +5:06.1 (3+1+4+1)

    57. Данил Белецкий (Казахстан) — +8:29.2 (2+1+3+3).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
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