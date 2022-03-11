Казахстанский биатлонист провел очередную гонку на Паралимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На зимних Паралимпийских играх в Пекине состоялась мужская биатлонная гонка на 12,5 км сидя, участие в которой принял казахстанский спортсмен Сергей Усольцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам состязания Усольцев занял 15-е место, допустив один промах и финишировав с отставанием в +8:21.8. Победу одержал китаец Лю Мэнтао, за ним в тройке призеров расположились украинский парабиатлонист Тарас Рад и соотечественник чемпиона Лю Цзысю.

Напомним, на Паралимпиаде-2022 Казахстан пока имеет одну медаль — бронзовую. Ее завоевал в парабиатлоне Александр Герлиц. Паралимпийские игры в Пекине завершатся 13 марта. От Казахстана на них выступают пять атлетов в двух видах спорта — паралыжные гонки и парабиатлон.