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    Казахстанский байдарочник прошел в полуфинал Паралимпиады-2020

    2 Сентября 2021, 09:11

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийских играх-2020 в Токио состоялись предварительные старты байдарочников-одиночников на дистанции 200 метров (KL2). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан в соревнованиях представлял Бибарыс Спатай. В своем заезде он занял четвертое место из шести и квалифицировался в полуфинал. Прямую путевку в финал обеспечивало только первое место. Полуфинальные состязания пройдут завтра, 3 сентября.

    Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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