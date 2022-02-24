Казахстанский автопром может производить любые запчасти – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о производстве комплектующих отечественным автопромом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас аккумуляторы производятся. Для сравнения, в Казахстане один аккумуляторный завод производит 3 млн аккумуляторов. В РФ 7 аккумуляторных заводов производят 8 млн штук. Эти аккумуляторы и диски на сегодняшний день не сертифицированы для отечественного автопрома, но они сертификацию проходят, но чтобы мы впредь не тратили долгое время на то, чтобы самим производить комплектующие. Я вас уверяю, что мы можем производить любой вид комплектующих, но вопрос в другом», - сказал Марат Карабаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он перечислил эти моменты.

«Первое: можем ли найти рынок на такую комплектующую, а второе – это сертификация. Если отойти от второго, чтобы сертификацию быстрее пройти, мы сейчас идем по пути – ищем готовые предприятия, у которых есть сертификация и с ними вместе совместно организовываем производство на территории Республики Казахстан. Это ручки, бампера, самый хороший пример, наверное, «Камаз», - отметил вице-министр.

«В ближайшие два года запустим производство балок цилиндра, передних мостов, это настолько высокотехнологичное производство, такого нет в самом «Камазе». Это двигательная часть для «Даймлера», немецкий бренд, который будет производиться здесь и отправляться только на экспорт, который дальше идет по всему миру», - добавил спикер.

По его словам, в этом вопросе есть две составляющих.

«Первое - вопрос сертификации. Чтобы его обойти мы организуем с предприятиями, у которых есть сертификация, чтобы мы не тратили время на сертификацию с брендодержателями. Второй вопрос - экономическая целесообразность. Минимальный объем производства, чтобы это было экономически целесообразно, 30 тысяч комплектующих. Чтобы такой объем обеспечить мы идем в кооперации с Российской Федерацией, с Республикой Узбекистан. Допустим сейчас новый проект обсуждаем до 1 млн штук дисков, которые будут изначально сертифицированы под производства в Республике Узбекистан и под нужды казахстанских автомобилей», - заключил М. Карабаев.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев объяснил причины решения возврата средств отечественному автопрому за утильсбор.