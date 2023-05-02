Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанский анимационный фильм «Бесік жыры» получил приз на фестивале в Испании

    2 Мая 2023, 13:05

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Короткометражный анимационный фильм «Бесік жыры», вышедший при поддержке Министерства культуры и спорта РК, получил приз «Лучший короткометражный анимационный фильм» на престижном кинофестивале, который прошел в столице Испании (Мадрид). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Всего на конкурсе Madfa Madrid Film Awards-2023 были представлены 1500 анимационных работ. Мадридская кинопремия MADFA (MFA) входит в официальный конкурс IMDb. Фестиваль ежегодно собирает на своей площадке лучшие работы талантливых режиссеров со всего мира.

    «Тот факт, что казахстанский анимационный фильм получил Гран-при престижного международного конкурса, можно считать показателем того, что отечественная анимационная индустрия развивается в правильном направлении. Министерство культуры и спорта планирует до 2030 года увеличить долю казахстанских фильмов в общем прокате, в том числе анимационных фильмов, до 35%. Для этого ежегодно будет создаваться не менее 10 анимационных проектов. В прошлом году впервые в стране было создано творческое объединение «Казаханимация». Данная организация будет совершенствовать мастерство отечественных специалистов по анимации и оказывать поддержку в создании анимационных проектов»,- отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Анимация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Испании не хватает питьевой воды
    Призовой фонд литературной премии «Айбоз» составит 35 млн тенге
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров