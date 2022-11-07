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    Казахстанский актер получил награду за лучшую мужскую роль в Турции

    7 Ноября 2022, 17:30

    БУРСА. КАЗИНФОРМ - На международном кинофестивале тюркского мира Korkut ata в турецком городе Бурса награду за лучшую мужскую роль получил заслуженный деятель Республики Казахстан Кайрат Кемалов, сыгравший в художественном фильме «Ақ боз үй» режиссера Б. Елубая. Фильм снят по мотивам романа писателя, кинодраматурга Смагула Елубая «Ақ боз үй». Об этом передает МИА «Казинформ».

    В произведении описывается время голода, последовавшее за коллективизацией в казахской степи в 30-х годах прошлого века. Фильм повествует об истории одной семьи.

    Международный кинофестиваль тюркского мира Korkut ata прошел в этом году в турецком городе Бурсе. В программу конкурса в этом году вошли 52 фильма. В рамках фестиваля представлены такие отечественные картины, как «Дос-Мукасан», биографическая драма «Мукагали», «Рассвет Великой степи» и «Музбалак».

    Цель фестиваля – пропаганда общих ценностей и установления дружеских контактов между народами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Турция Тюркский мир
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